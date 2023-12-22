Подростку, от ударов которого скончался 14-летний боксер, могло стать плохо на похоронах

В Первоуральске состоялись похороны 14-летнего подростка Тимофея, скончавшегося во время боксёрского поединка. Юноша умер после серии пропущенных ударов. Сразу после этого ему стало плохо. Бой был остановлен. Медики пытались спасти начинающего боксёра, но сделать ничего уже не смогли.

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Как информирует URA.RU, проводить подростка в последний путь собралось более 200 человек, в том числе противника по злополучному поединку. Сообщается, что Тимофей его знал. Оба парня учились в одной школе, но тренировались в разных секциях.