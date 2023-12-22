Промоутер Хрюнов не верит в реальность боя между Биволом и Бетербиевым

«Верю ли я в реальность боя между Биволом и Бетербиевым? Нет. Это две разные телевизионные сети. Да и какая целесообразность? Где зритель на этот бой, кроме России? Я бы не советовал даже стремиться к этому», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».