Промоутер Хрюнов не верит в реальность боя между Биволом и Бетербиевым

Хрюнов не верит в реальность боя между Биволом и Бетербиевым
Промоутер Владимир Хрюнов скептически оценивает вероятность боксерского поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
«Верю ли я в реальность боя между Биволом и Бетербиевым? Нет. Это две разные телевизионные сети. Да и какая целесообразность? Где зритель на этот бой, кроме России? Я бы не советовал даже стремиться к этому», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».
Бивол сотрудничает с компанией Matchroom, Бетербиев – с Top Rank. 21 декабря Бивол рассказал, что его бой с Бетербиевым может организовать Саудовская Аравия.
Бивол провел в профессиональном ринге 21 бой, все поединки выиграл. 23 декабря он проведет бой против Артура Линдона за пояса WBA и IBO.
Бетербиев провел 19 профессиональных боев. Во всех одержал досрочные победы. 13 января в бою против Каллума Смита он будет защищать пояса WBC, IBF, WBO.