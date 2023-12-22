В пункте в Лосиноостровском районе примут подарки для бойцов СВО

22.12.2023 В районе Лосиноостровский принимают подарки в Новому году для бойцов на передовой. Об этом сообщили организаторы. «Приносите подарки в наши пункты сбора, а мы их обязательно передадим бойцам лично в руки. Что особенно актуально: сладости; теплые носки, перчатки, варежки; открытки с пожеланиями По опыту прошлого года, въезд с гуманитарной помощью закрывается в середине декабря. Мы очень хотим успеть до этого времени передать теплые приветы от вас, а значит подарки принимаются уже сейчас», — сообщили организаторы. Пункт сбора находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 46 (центр досуга «Лосинка»). Тел.: 8-925-511-90-37