Бен Аскрен назвал лучшего бойца в полусреднем весе UFC

«Я не знаю, какова была стратегия Колби. Я думаю, что лучшей стратегией для победы для него было использовать кардио, проводить тейкдауны и оставаться сверху в партере. Но, похоже, Колби боялся ударов Леона и просто оставался в стороне. Я думаю, что мы все закончили бой с пониманием, что Леон лучший боец», – приводит слова Аскрена Middle Easy.