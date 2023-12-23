Боец UFC раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана»

«Не смотрел, но видел картинки. Мне кажется, ничего нового я там не увижу. Когда я рос, у нас все ребята были крепкими спортсменами, а в кино эта картинка немного искажена. Мне кажется, что это были крепкие и спортивные ребята, а актеров для фильма они подбирали по каким-то другим критериям», — заявил спортсмен.