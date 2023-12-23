Российский боец MMA избил девушку в Таиланде

"Он не давал мне пройти. Попросив его уйти, я не получила реакции. Он начал оскорблять меня и угрожать. Затем он дважды ударил меня по лицу. Я пыталась от него уйти, но, отвернувшись, получила еще один удар. Он кричал, что оторвет мне руки и ноги. Я подала заявление в полицию и обратилась в Посольство Казахстана", - сообщила девушка.