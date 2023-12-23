Боксер Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

Альберт Родионов, победитель юниорских чемпионатов России и Европы по боксу, погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

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Похороны 25-летнего спортсмена пройдут 24 декабря в городе Волжский. У него остались супруга и семилетняя дочь.

«Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — отметили в организации.

Альберт Родионов родился в Волгограде, в возрасте шести лет переехал в Волжский. В 9 лет начал заниматься боксом, в 14 — попал в сборную страны. Мечтал открыть свой зал, где мог бы тренировать других спортсменов.