Боксер Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в ДТП погиб экс-чемпион Европы по боксу среди юношей
Альберт Родионов, победитель юниорских чемпионатов России и Европы по боксу, погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.
Похороны 25-летнего спортсмена пройдут 24 декабря в городе Волжский. У него остались супруга и семилетняя дочь.
«Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — отметили в организации.
Альберт Родионов родился в Волгограде, в возрасте шести лет переехал в Волжский. В 9 лет начал заниматься боксом, в 14 — попал в сборную страны. Мечтал открыть свой зал, где мог бы тренировать других спортсменов.
Боксер трижды выигрывал первенство России и дважды — первенство Европы, был вторым на Евразийских играх, участвовал во множестве всероссийских и международных соревнований.