Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен одержал победу над британцем Линдоном Артуром единогласным решением судей. Поединок продлился все 12 раундов и прошел в рамках боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кроме того, Бивол стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO).

В ноябре Бивол поблагодарил команду Артура за то, что те приняли бой. Тогда он назвал британца лучшим оппонентом для него в полутяжелом весе.