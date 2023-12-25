Макгрегор предложил провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии

«Как насчет моего боя с Мэнни здесь, в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, Мэнни должен подняться в мой вес, учитывая, что это его вид спорта? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью.



Деньги решают? Ну, Мэнни уже должен мне $ 8 млн по суду, потому что он был подписан в мою менеджерскую компанию и не выполнил свою часть сделки», — приводит слова Макгрегора The Independent.