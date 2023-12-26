Промоутер подтвердил вероятность организации поединка Бивол — Бетербиев

«Бой был и легкий, и не простой. Соперник был неудобный — трудно выглядеть хорошо, когда у соперника задача только выжить. Было видно, что он никак не собирался побеждать — только дожить до конца. Из за этого бой был не совсем зрелищный, но для Димы сейчас самое не это, а что был год простоя, он выиграл защитил титул.



Сейчас ждем бой Бетербиева в январе со Смитом, думаю, что Артур победит. И надеюсь, что в середине года состоится объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.