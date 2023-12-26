Бивол рассказал, какого соперника ему предложил министр Саудовской Аравии

«Удивляет ли меня, что говорят о моём бое с Джеем Опетаи? Я не удивлён, потому что его превосходительство Турки Аль аш-Шейх, он увидел нас вместе и говорит: «Давай сделаем бой для вас». Я говорю ему: «Честно говоря, я хочу закончить все дела в своей весовой категории, а потом мы можем сделать бой», — сказал Бивол в интервью Boxing News.