Как Иноуэ переписал историю бокса

Наоя не позволяет никому усомниться в своём величии.

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26 декабря состоялся грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония), который порадовал яркими противостояниями. Но особенный интерес привлекал к себе именно главный поединок, в котором сошлись Наоя Иноуэ и Марлон Тапалес. А всё потому, что бились они за звание абсолютного чемпиона мира. На кону стояло сразу четыре пояса, поэтому напряжение было запредельным. И поединок получился очень ярким, полностью оправдал свой высокий статус.

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Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO) – настоящая суперзвезда. Он тотально доминирует в четырёх (!) дивизионах. Поэтому бой за звание абсолютного чемпиона мира выглядел лишь делом времени. А в последнем своем поединке японец уверенно растерзал Стивена Фултона. В восьмом раунде рефери остановил тотальное избиение. Марлон Тапалес (37-3, 19 KO) выглядел более опытным бойцом, но при этом считался андердогом. В последнем бою он победил Муроджона Ахмадалиева.

Поединок начался довольно неожиданно – с активности от Тапалеса. Стало понятно, что он видит свой единственный реальный шанс в том, чтобы выйти и попытаться задавить соперника активностью. Но Наоя очень быстро погасил эту вспышку, не позволил оппоненту сильно разойтись. А затем спокойно перехватил инициативу и начал разбивать соперника.

С каждым раундом Тапалесу становилось всё сложнее. Складывалось ощущение, что попытка мощно пройтись по японцу на первых секундах не оправдала себя. И уже к четвёртой трёхминутке это привело к провалу. Наоя начал выбрасывать мощнейшие комбинации, что заставило Марлона оказаться на настиле. Встал он довольно быстро, даже показал рефери, что полностью уверен в возможности продолжения поединка. Но по лицу боксёра было заметно, что потрясён он очень сильно. Поэтому показалось, что победа Иноуэ – лишь дело времени.

Затем на протяжении нескольких раундов подряд японец методично разбивал соперника. А тот пытался перекрываться и терпеть, но лишь пропускал и пропускал, выглядел всё менее уверенно. Но при этом поражало, насколько серьёзной выдержкой обладает Тапалес. Боксёр стоял и переживал страшнейшие атаки от Иноуэ. Поэтому дело начало приближаться к возможному судейскому решению.

И всё-таки в 10-м раунде Тапалес устал. А Наоя увидел это, поэтому бросился в мощнейшую атаку. Марлон рухнул на канвас, попытался встать, но было заметно, что сделать этого уже не получится, настолько мощным получился удар от Иноуэ. В итоге рефери принял решение остановить поединок, а японец бросился праздновать очередную победу.