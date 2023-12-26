Стрикленд выбросил черный пояс по джиу-джитсу в корзину для мусора

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд разместил новое видео в социальных сетях, в котором показал, как он выкидывает свой чёрный пояс по джиу-джитсу.

«Больше 10 лет я хотел заполучить этот кусок ткани», — написал Стрикленд.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.