Наоя Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира
26 декабря прошёл грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырех весовых категориях, Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.
Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом.
Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.
В соглавном событии вечера сошлись Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) и Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО). Цуцуми одержал победу.
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