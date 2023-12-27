Петр Ян объяснил, почему его бой с Конором Макгрегором может состояться

«Бой с Конором может произойти по одной причине — есть люди, которые будут готовы это организовать. С точки зрения реальности — это может произойти. Вообще это все было сделано для движухи, скрасить мероприятие, сделали легкий шум. Сейчас мы на связи с Конором.



Я немного о нем знаю, видел крайние три его боя. Видно, что он бьющий, собранный, атлетичный спортсмен. У него сильный удар», — сказал Ян в подкасте RCC Talks, премьера которого была показана на телеканале UDAR.