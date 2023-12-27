Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова

Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова, рассказал о том, кто может стать следующим соперником бойца.

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«По логике вещей, если бой не за титул, то имеет смысл драться с Колби Ковингтоном – и для UFC, и для нас. Но Колби уже вызывает на бой Вандербоя, то есть он будет делать все, чтобы избежать поединка с Шавкатом.