Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова

Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова, рассказал о том, кто может стать следующим соперником бойца.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Рахмонова
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«По логике вещей, если бой не за титул, то имеет смысл драться с Колби Ковингтоном – и для UFC, и для нас. Но Колби уже вызывает на бой Вандербоя, то есть он будет делать все, чтобы избежать поединка с Шавкатом.

В марте будут драться Гилберт Бернс и Джек Делла Маддалена, и в случае победы Делла Маддалена может занять четвертую строчку, оказаться выше Шавката. И возможно, тогда придется драться с Джеком Делла Маддаленой. Шавкат, на самом деле, давно хочет с ним подраться. Поэтому, если Делла Маддалена ярко побеждает Бернса, это тоже потенциальный соперник, который точно не откажется от боя с Шавкатом», — приводит слова Абдарахманова Fight Time.

Бокс/MMA
Гилберт Бернс
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