Немков назвал фаворита в бою между Махачевым и Гэтжи

«Гэтжи — достойный соперник для Махачева. Он в крайнем бою победил Дастина Порье. Это топовые бойцы. Я думаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Ислам, потому что он и в стойке хорош, и побороться может. Махачев более разносторонний, чем Гэтжи», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».