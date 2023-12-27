Павлович высказался о возможном участии в боксерском поединке

«Сейчас моя основная цель связана с UFC — это, конечно же, пояс. Но поединки бойцов с боксёрами высокого уровня — это хорошо. Это популяризирует наш спорт. Если бы мне предложили что то подобное, я бы не отказался. Сколько мне осталось провести боёв до титульного шанса? Посмотрим, не хочу загадывать. Будем смотреть по факту», — сказал Павлович в эфире программы «Все на Матч!».