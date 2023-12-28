Боксер Джонсон: после поездки в РФ у американцев могут быть проблемы

«Никто не боится приезжать в Россию. Люди боятся того, что их ждет, когда они вернутся домой в США из России. Вам будут задавать вопрос о цели поездки, с кем вы общались. Кому приятно попасть на допрос после возвращения домой?» — сказал Джонсон.