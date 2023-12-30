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Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым — СМИ

Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает в социальной сети журналист Дэн Рафаэль.

Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым
© Матч ТВ

Сроки и место проведения поединка на данный момент неизвестны.

38 летний Бетербиев в январе досрочно победил британца Энтони Ярда и защитил чемпионские пояса по версиям WBO, WBC, IBF. 13 января в канадском Квебеке он встретится с обязательным претендентом по версии WBC и экс чемпионом WBA во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом.

33 летний Бивол на прошлой неделе защитил титул WBA в полутяжелом весе и завоевал пояс IBO, единогласным решением судей победив Линдона Артура из Великобритании.

Бокс/MMA
Дмитрий Бивол