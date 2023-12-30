Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает в социальной сети журналист Дэн Рафаэль.

38 летний Бетербиев в январе досрочно победил британца Энтони Ярда и защитил чемпионские пояса по версиям WBO, WBC, IBF. 13 января в канадском Квебеке он встретится с обязательным претендентом по версии WBC и экс чемпионом WBA во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом.