Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает в социальной сети журналист Дэн Рафаэль.
Сроки и место проведения поединка на данный момент неизвестны.
38 летний Бетербиев в январе досрочно победил британца Энтони Ярда и защитил чемпионские пояса по версиям WBO, WBC, IBF. 13 января в канадском Квебеке он встретится с обязательным претендентом по версии WBC и экс чемпионом WBA во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом.
33 летний Бивол на прошлой неделе защитил титул WBA в полутяжелом весе и завоевал пояс IBO, единогласным решением судей победив Линдона Артура из Великобритании.