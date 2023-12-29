Российский боец UFC признался, что не хочет жить в США

«Вернулся домой, у меня хорошие и позитивные мысли. Дышится по другому. Все отлично. Хочу ли вернуться в США? Моя задача была в том, чтобы привезти пояс. Нужно было провести хороший лагерь, подчерпнул какие то новые для себя вещи.



Навсегда переехать в США? Нет нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало — где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться — да. А жить — нет», — сказал Павлович.