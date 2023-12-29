Российский тяжеловес Сергей Павлович в интервью «Матч ТВ» заявил, что его следующий поединок ориентировочно пройдет летом. Павлович (18–2) в ноябре в первом раунде уступил британцу Тому Аспинэллу в поединке за временный пояс UFC в тяжелом весе. Так оборвалась серия россиянина из шести побед в первых раундах. Сейчас Павлович занимает третью строчку рейтинга UFC, уступая Аспинэллу и Сирилу Гану. — Когда вы планируете вернуться к подготовке? — Сейчас у меня тайм аут. У меня накопились травмы, которые надо залечить. Сейчас у меня есть на это время, надо полностью восстановиться, а потом плавно переходить к тренировочному процессу. — Есть ли ориентировочные или желаемые сроки? — Сейчас сдаю анализы. Позднее будем понимать. Какой то определенной даты нет. Думаю, бой где то ближе к лету. Все турниры UFC в прямом эфире транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».