Девушка-боец UFC показала фигуру в ярком бикини

Девушка-боец Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в своих социальных сетях поделилась фотографией в разноцветном купальнике.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

Соцсети

В Абсолютном бойцовском чемпионате спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.