Петр Ян раскрыл, в каком возрасте может завершить карьеру

«Спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди. Каждый хочет заработать себе на пенсию. Мне скрывать нечего – я здесь для того, чтобы зарабатывать не хлеб. Когда планирую выйти на пенсию? Лет в 35. Может, в 33», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.