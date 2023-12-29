Ян рассказал, кого бы хотел сыграть в сериале «Слово пацана»

«Да, посмотрел я «Слово пацана». Хотел бы сняться сам и кого бы сыграл? Играть никого бы не хотел. Хотел бы сыграть себя. Надо какую-то свою тему делать. Свою историю. Сибирский гангстер? Да нет, я умиротворённый человек, спокойный в жизни», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.