Боец UFC Павлович заявил о желании жить в России, а не в США

"Менталитет, языковой барьер. Еда. У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало – где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться – да. А жить – нет", - заявил Павлович.