Конор Макгрегор сделал важное заявление о своём следующем бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост, посвящённый его следующему поединку.

«Я объявлю дату своего следующего боя и соперника в Новый год-2024», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор стал бойцом промоушена Даны Уайта в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021 года. Тогда, на турнире UFC 264, Макгрегор встречался с представителем США Дастином Порье. Конор выбыл из строя из-за перелома ноги.