Тищенко поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

«Думаю, что это очень круто и ярко для мирового бокса. Мы гордимся нашими чемпионами — два российских атлета встретятся в поединке, который ожидает весь мир.



Шансы 50 на 50, но чуть-чуть склоняюсь в сторону Бивола. Он моложе, дышит хорошо, неудобный. А Бетербиев может выиграть за счет ударной мощи: он завершил все бои досрочно, он имеет шансы даже нокаутировать Бивола. Но Дима поумнее и моложе!» – сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.