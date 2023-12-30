Умар Нурмагомедов бросил вызов Дейвисону Фигейреду
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, вызвал на бой экс-чемпиона американского промоушена Дейвисона Фигейреду.
У себя социальных сетях Нурмагомедов написал имя бразильского бойца, вызывая его на поединок.
Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по Нурмагомедову после того, как получит результат пробы В.
Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 поединках, восемь из которых он завершил досрочно.
Отметим, что ранее Нурмагомедов обращался к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать его бой 17 февраля 2024 года, когда состоится турнир UFC 298 в Анахайме (США).