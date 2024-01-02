Чендлер – о поединке с Макгрегором: «Сломаю Конора»
Майкл Чендлер прокомментировал анонс поединка с Конором Макгрегором.
Ранее Макгрегор заявил, что его возвращение состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. По его словам, поединок с Чендлером должен пройти в средней весовой категории.
«29 июня мы его сломаем. Как хотите, так меня и называйте. Но не смейте говорить, что я скучный боец», – написал в социальных сетях легковес UFC Майкл Чендлер.
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