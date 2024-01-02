Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Холандом
Энтони Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Совместную фотографию экс-чемпион мира опубликовал в социальных сетях.
Соцсети
23 декабря Джошуа (27-3) победил Отто Валлина техническим нокаутом. Поединок прошел в главном событии боксерского турнира в Эр-Рияде.
Sports.ru: главные новости
Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Холандом
Плющев о КХЛ: «Судейство остается слабым звеном. Но ничего не меняется, значит, слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком»
Евгений Плющенко: «Главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание – номер один в мире»