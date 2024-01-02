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Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Холандом

Энтони Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Джошуа встретился с форвардом «Манчестер Сити» Холандом
© Sports.ru

Совместную фотографию экс-чемпион мира опубликовал в социальных сетях.

Соцсети

23 декабря Джошуа (27-3) победил Отто Валлина техническим нокаутом. Поединок прошел в главном событии боксерского турнира в Эр-Рияде.

Бокс/MMA
Отто Валлин