Стрикленд: в детстве я долбанул отца гитарой по голове, боясь, что он убьет маму

«В детстве я спал в маминой комнате, потому что думал, что отец убьёт маму. Однажды они сильно подрались, я был в третьем-четвёртом классе. Отец заорал: «Я убью тебя» и начал душить маму. Я увидел гитару, взял её и долбанул отцу по голове. А потом вызвал полицию. Отца арестовали, но моя тупая мать вызволила его из полиции под залог.



Я перестал верить в бога в начальной школе. Я лежал в кровати и думал о самоубийстве. Такие вот мои самые ранние воспоминания», — заявил Стрикленд в интервью This Past Weekend.