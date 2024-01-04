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Кормье назвал самый ожидаемый поединок в ближайшее время

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что в UFC обязаны провести поединок между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

Кормье назвал самый ожидаемый поединок в ближайшее время
© globallookpress.com

«Раскрутка этого боя будет просто сумасшедшей. Нужно сделать всё, чтобы сохранить этот поединок для Адесаньи. Если Дрикус сможет одолеть Стриклэнда, то это будет бой за титул. В случае, если дю Плесси уступит, он всё равно должен получить бой с Иззи. Нужно в любом случае сохранить это противостояние. Спасите эту схватку любой ценой.

Если вы сведете Дю Плесси с Хамзатом Чимаевым, то это будет отличный матч. Но если Хамзат переедет Дрикуса, то вы можете потерять бой Дю Плесси с Адесаньей. А этот матч нужно сохранить любой ценой», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Бокс/MMA
Даниэль Кормье
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