Тренер Дюбуа дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

«Фьюри сейчас замолчал, и я думаю, что он замолчал не просто так – он ушёл тренироваться. Он относится к этому бою серьёзно. Простите меня, если я ошибаюсь, но я совсем не думаю, что для Фьюри этот бой сложится тяжело. Он растерзает Усика. Тайсон слишком большой для него. Он его буквально растерзает», — приводит слова Чарльза talkSPORT.