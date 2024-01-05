Макгрегор двумя словами описал свой нынешний график

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о своей ежедневной активности. Для этого звёздный ирландец использовал лишь два слова, повторенные несколько раз.