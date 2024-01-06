Чендлер объяснил, за что он хочет отомстить Макгрегору

«Тут есть аспект мести. Я хочу заставить его заплатить за прошлый год. Что-то из этого было вне его контроля, но во многом виноват он сам. Я знал, на что подписываюсь. Знал, что подписываю контракт на участие в TUF против парня, который восстанавливался после тяжёлой травмы ноги. Так что я понимал, что моё возвращение может быть отложено, но не думал, что так надолго.



Хочу размазать этого парня. Мне нельзя поддаваться эмоциям, но я получу дополнительное удовлетворение, отправив его в отставку», – заявил Чендлер в интервью ESPN MMA.