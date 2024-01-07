Боец UFC назвал флаг, с которым запрещено выходить в UFC

«Я бы с удовольствием вышел с флагом, но я не думаю, что они разрешают использовать флаг Афганистана. Только не флаг Афганистана. Сначала мы хотели использовать его во время боя моего брата Джавида в Абу-Даби, но нам ответили «нет». Потому что они не признают флаг нынешнего правительства, а старый не является официальным флагом. Флаг Афганистана все ещё запрещен», – приводит слова Фарида Башарата BJ Penn.