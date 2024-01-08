Усику к бою с Фьюри помогает готовиться сербский боксёр

Сербский боксер Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) работает в тренировочном лагере чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

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Хасанович помогает Усику готовиться к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«После серьёзного спарринга я верю, что ты выйдешь победителем в поединке против Тайсона Фьюри», – написал Хасанович на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля. Он станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, победив в каждом из них. 14 побед Александр одержал нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.