Макгрегор заявил, что готов развивать и продвигать бокс

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил о готовности развивать и продвигать бокс. Об этом он рассказал ТАСС.

"Бокс - отличный, яркий вид спорта! Мне он очень нравится. Я готов его продвигать и развивать", - сказал Макгрегор.

Макгрегор принял участие в боксерском форуме Международной ассоциации бокса (IBA) в Дубае в декабре прошлого года. В частности, он провел дуэль взглядов с российским бойцом UFC Петром Яном. В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера, проиграв техническим нокаутом в десятом раунде.