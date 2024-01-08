Ислам Махачев проведёт бой с победителем поединка Оливейра — Царукян

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, владеющий поясом UFC в лёгкой весовой категории, проведёт бой с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян, который состоится в рамках турнира UFC 300.

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Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт в своих социальных сетях. Ранее Уайт анонсировал бой Оливейры и Царукяна. Он также добавил, что поединок с участием Махачева и победителя этой пары запланирован на лето 2024 года.

Напомним, в своём предыдущем бою Махачев 21 октября на UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Всего на счету россиянина 26 поединков в MMA: 25 побед и одно поражение (в UFC 14 побед и один проигрыш).