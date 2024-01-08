Экс-тренер Джошуа рассказал, в каком случае Фьюри победит Усика

Известный американский тренер Роберт Гарсия, под чьим руководством занимался британский боксёр Энтони Джошуа, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Бой пройдёт 17 февраля этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По словам Гарсии, если Фьюри будет в отличной форме, победа останется за ним.