$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Тренер Царукяна оценил его шансы на победу в бою с Оливейрой

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, прокомментировал анонс поединка своего подопечного против бывшего чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейры.

Тренер Царукяна оценил его шансы на победу в бою с Оливейрой
© Чемпионат.com

«Я считаю, что у Царукяна и Оливейры одинаковые шансы на победу. Все будет зависеть от того, кто из них лучше подготовится, кто правильнее спланирует стратегию. Это будет длинное противостояние. Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 289 в июне Оливейра остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша, закрыв досрочное поражение от действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева. Царукян в декабре на UFC on ESPN 52 также победил Дариуша.

Бокс/MMA
Чарльз Оливейра
Арман Царукян
Ислам Махачев
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости