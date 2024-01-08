Тренер Царукяна оценил его шансы на победу в бою с Оливейрой
Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, прокомментировал анонс поединка своего подопечного против бывшего чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейры.
«Я считаю, что у Царукяна и Оливейры одинаковые шансы на победу. Все будет зависеть от того, кто из них лучше подготовится, кто правильнее спланирует стратегию. Это будет длинное противостояние. Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою на UFC 289 в июне Оливейра остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша, закрыв досрочное поражение от действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева. Царукян в декабре на UFC on ESPN 52 также победил Дариуша.