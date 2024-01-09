«Это неправда». Газгириев опроверг информацию, что Александр Емельяненко принял ислам
Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом Али Газгириев, отвечавший за реабилитацию Александра Емельяненко, заявил «Матч ТВ», что новости про смену российским бойцом вероисповедания являются ложными.
Ранее главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев заявил Sport24, что 42 летний Емельяненко принял ислам.
— Нет, это неправда, — сказал Газгириев «Матч ТВ».
Александр Емельяненко за карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью. С лета прошлого года боец проходил курс реабилитации в Ингушетии.