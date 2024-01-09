Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом Али Газгириев, отвечавший за реабилитацию Александра Емельяненко, заявил «Матч ТВ», что новости про смену российским бойцом вероисповедания являются ложными.

— Нет, это неправда, — сказал Газгириев «Матч ТВ».

Александр Емельяненко за карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью. С лета прошлого года боец проходил курс реабилитации в Ингушетии.