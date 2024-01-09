Джон Джонс жестко ответил Аспиналлу

«Всего четыре узнаваемых соперника, а уже считает себя королём Англии. И вправду забавно. О тебе и твоих позорных призывах будут слагать легенды. Это так не работает. Я был чемпионом, когда мне было 23 года. Нельзя в 30 лет притворяться, будто преследовал меня всю свою жизнь. Я понятия не имею, что за поединки составляют 90% его резюме», — написал Джонс на своей официальной странице в социальных сетях.