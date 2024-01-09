Хамзат Чимаев раскрыл, когда проведет титульный бой в UFC

«Титульный поединок? Уверен на сто процентов. У Шона Стрикленда есть хороший соперник – Дрикус дю Плесси, и, если он победит этого парня, мы будем драться. Сто процентов. Мне обещали этот бой, так что теперь осталось просто подождать и посмотреть, кто победит. После этого я заберу пояс», — приводит слова Чимаева Low Lick MMA со ссылкой на его выступление на канале Mohammed Hijab в YouTube.