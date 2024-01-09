Чимаев: мы с Хабибом сражаемся за всех мусульман

«Шон Стрикленд должен меня бояться. Я иду за ним. Если мы сможем сделать счастливыми людей, которые переживают тяжёлые времена, всех мусульман, наблюдающих за нами – за мной, Хабибом Нурмагомедовым, Белалом Мухаммадом, всеми мусульманскими бойцами… Мы понимаем, что дети, которые за нами наблюдают, хотят стать такими же сильными. Мы хотим быть примером для них. Так что Шону и всем эти парням следует бояться нас, так как мы сражаемся за всех мусульман», – приводит слова Чимаева MMA Fighting.