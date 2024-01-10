Исмаилов оценил шансы Царукяна в бою с Оливейрой

«Оба очень сильные бойцы. Могу сказать, за кого я болею – отдаю предпочтение Царукяну, но понимаю, что Оливейра тоже очень сильный боец. Даже не могу прогнозировать, шансы 50 на 50. У обоих хорошая борьба и грэпплинг, Царукян не уступает в стойке. В общем, у каждого свои сильные стороны», – приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».