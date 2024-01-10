Анкалаев ответил, сделает ли фото с флагом России после боя с Уокером

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, сделает ли он фотографию с российским триколором после боя с Джонни Уокером, как делали отечественные бойцы раньше.

«Если дадут возможность, конечно, почему бы не сделать фото с российским флагом, это моя страна», — приводит слова Анкалаева «Матч ТВ».

Бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером состоится 14 января текущего года. Он будет проведён на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).