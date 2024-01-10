Фахретдинов оценил шансы Гэтжи в чемпионском бою с Махачевым

«Я бы не стал недооценивать Гэтжи. С Хабибом был совсем другой бой. Сейчас нельзя говорить, что Ислам явно выиграет, потому что он сильнее. В бою может случиться всякое. Возможно, Гэтжи сможет удивить Ислама. Махачев почти всех уже победил в дивизионе, ещё пару боёв, и ему не с кем будет драться. С Гэтжи он не дрался, поэтому в любом случае будет интересно. Он опасен прежде всего своим нокаутирующим ударом. Ни для кого не секрет, что это его главное оружие», – приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.