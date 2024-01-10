Кормье ответил, сможет ли Нганну победить в боксёрском поединке с Джошуа

«Сможет ли Фрэнсис превзойти то, что уже сделал? Он был любителем, когда дрался с Тайсоном Фьюри. Теперь же у него есть опыт в ринге с линейным чемпионом мира в супертяжёлом весе, он провёл конкурентный поединок и послал Фьюри в нокдаун. Некоторые посчитали, что он победил.



Джошуа – большой и сильный парень, но после того, как Руис побил его, он боксировал с опаской.



Как он отреагирует на парня вроде Фрэнсиса Нганну? Это пугающий чувак, который будет лучше, чем в бою с линейным чемпионом мира. Для победы ему нужно делать то же, что и в прошлый раз, но действовать агрессивнее. Я верю, что если он будет диким, то ограничит Джошуа. У Фрэнсиса есть шанс», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.